Sci alpino, Marta Bassino: “Male nella seconda manche. Brignone? Un esempio per tutte noi” (Di sabato 26 ottobre 2024) Marta Bassino chiude senza troppa voglia di sorridere il gigante di Soelden (Austria) gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach la sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha vissuto una gara con pochi guizzi e, se la prima manche aveva fatto intravedere qualcosa di buono, la seconda ha lasciato parecchi dubbi. La sensazione è che la nostra portacolori non sia ancora stata in grado di svoltare dopo la stagione 2023-2024 ben poco soddisfacente, e sorprendono soprattutto le sue difficoltà sui tratti nei quali, solitamente, ha sempre saputo fare la differenza. Anche la gara odierna sulle nevi austriache non è andata in maniera molto diversa con Marta Bassino che si è dovuta accontentare di una modesta 13a posizione a 1.86 da una straordinaria Federica Brignone che ha vinto la gara. Oasport.it - Sci alpino, Marta Bassino: “Male nella seconda manche. Brignone? Un esempio per tutte noi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)chiude senza troppa voglia di sorridere il gigante di Soelden (Austria) gara d’esordio della Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach la sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha vissuto una gara con pochi guizzi e, se la primaaveva fatto intravedere qualcosa di buono, laha lasciato parecchi dubbi. La sensazione è che la nostra portacolori non sia ancora stata in grado di svoltare dopo la stagione 2023-2024 ben poco soddisfacente, e sorprendono soprattutto le sue difficoltà sui tratti nei quali, solitamente, ha sempre saputo fare la differenza. Anche la gara odierna sulle nevi austriache non è andata in maniera molto diversa conche si è dovuta accontentare di una modesta 13a posizione a 1.86 da una straordinaria Federicache ha vinto la gara.

