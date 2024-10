San Basilio, in 500 sfilano contro il black point: "Fermate il progetto" (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa 500 persone sono scese lungo le strade di San Basilio per protestare contro la futura realizzazione del black point. Oggi, sabato 26 ottobre, i membri dei comitati San Cleto e Giardino Nomentana hanno, accompagnati da centinaia di cittadini, per fermare il progetto di messa in sicurezza di Romatoday.it - San Basilio, in 500 sfilano contro il black point: "Fermate il progetto" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa 500 persone sono scese lungo le strade di Sanper protestarela futura realizzazione del. Oggi, sabato 26 ottobre, i membri dei comitati San Cleto e Giardino Nomentana hanno, accompagnati da centinaia di cittadini, per fermare ildi messa in sicurezza di

