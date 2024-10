Davidemaggio.it - Paolo Bonolis giurato alla finale di Tale e Quale Show 2024

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quarto‘altisonante’ nelladi, prevista su Rai1 venerdì 8 novembre. Nel corso dell’ultima puntata della quattordicesima edizione,si uniràgiuria formata da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Ilnazionale sarà qua in giuria nella nostra ultima puntata è stato l’annuncio di Carlo Conti avvenuto ieri sera. Approfittando della presenza di Luca Laurenti, intervenuto nelle vesti di Claudio Baglioni per eseguire Strada Facendo insieme al Gianni Morandi di Massimo Bagnato, Carlo ha ‘sganciato’ la succosa anticipazione. Una presenza che sicuramente si farà notare, data l’innata ironia di, atteso a inizio 2025 su Canale 5 per la nuova edizione, la quattordicesima, di Avanti un altro!.Un’ospitata, quella di, che arriva a qualche mese di distanza dalle voci dell’addio al Biscione.