"Osho? Il top come capo di gabinetto". Papà Salis attacca ma Palmaroli lo gela (Di sabato 26 ottobre 2024) Il padre di Ilaria fa il simpatico: "Osho capo di gabinetto? Sarebbe il massimo che questa classe politica può esprimere". E l'autore dei meme risponde così: "Tua figlia al Parlamento europeo ce sta pe davero" Ilgiornale.it - "Osho? Il top come capo di gabinetto". Papà Salis attacca ma Palmaroli lo gela Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il padre di Ilaria fa il simpatico: "di? Sarebbe il massimo che questa classe politica può esprimere". E l'autore dei meme risponde così: "Tua figlia al Parlamento europeo ce sta pe davero"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La destra non sa manco nominare un capo di gabinetto - rivogliamo Franceschini - La destra è maldestra su come si governa, anzi, su come si galleggia, si sopravvive, si nomina, si fa clientela e ci si protegge dai giornali che mai assaltarono la sinistra malgrado tutto. Dopo ap... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ... (Ilfoglio.it)

Il capo di gabinetto del ministero della Cultura Spano si dimette. "Attacchi personali - non posso restare" - AGI - Il capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, si è dimesso. A spiegarne le ragioni, lo stesso Spano in una lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli. "Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe ... (Agi.it)

Francesco Spano - dimissioni da capo di gabinetto di Giuli dopo 10 giorni : ricca consulenza al marito al Maxxi - L’inchiesta ruoterebbe intorno al Maxxi, di cui Spano faceva parte fino a poco tempo fa. Giuli: "Barbarico clima di mostrificazione" Francesco Spano ha rassegnato le dimissioni. Il capo di gabinetto di Giuli nominato appena 10 giorni fa ha preso ... (Ilgiornaleditalia.it)

Non solo Cultura - verso l’addio anche il capo di gabinetto di Bernini al ministero dell’Università - Volano e saltano i capi di gabinetto del governo Meloni. Dopo le dimissioni di Francesco Spano dal ministero della Cultura di Alessandri Giuli, questa volta, per ragioni del tutto differenti, al dicastero dell’Università e ricerca guidato da Anna ... (Ilfoglio.it)