Oltre 100 caccia per attaccare l' Iran Da Teheran minimizzano le conseguenze del blitz israeliano

(Di sabato 26 ottobre 2024) In molti inhanno reagito minimizzando l'attacco di stanotte portato da Israele in risposta al raid missilistico del primo ottobre. Se il regime ha assicurato che i danni sono stati ridotti, sui social deputati e analisti della Repubblica islamica hanno 'stuzzicato' lo Stato ebraico, bollando come «debole» la rappresaglia di Tel Aviv, mentre sui social go appelli per un'operazione 'Vera Promessa 3', in riferimento al nome in codice dato ai primi due attacchi dell'contro Israele. «Sebbene la montagna degli israeliani abbia dato alla luce un topolino, la violazione della linea rossa dell'e l'invasione del territorio devono essere affrontate a un livello che li dovrà sorprendere» ha commentato su X il parlamentare ultraconservatore di, Amir-Hossein Sabeti.