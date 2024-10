Gaeta.it - Nuovi treni Tua portano in viaggio tra bellezze culturali e paesaggistiche d’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama ferroviario abruzzese si arricchisce con un’iniziativa innovativa promossa da Tua, la società di trasporto locale, che prevede otto viaggi tra il 27 ottobre e il 6 gennaio. Questi percorsi non solo valorizzano l’ambiente ma anche il ricco patrimonio culturale della regione. I primi viaggi, inaugurati in occasione della tradizionale sagra delle castagne a Canistro, pongono l’accento sul turismo esperienziale, offrendo una nuova opportunità per scoprire le meraviglie naturali e artistiche dell’Abruzzo e delle sue aree limitrofe. L’inaugurazione del: il treno e i suoi simboli Domenica scorsa ha preso il via il primodella nuova serie dituristici, attirati dall’evento che celebra le castagne di Canistro.