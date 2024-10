Nuoto: Cdm. Pilato, Ceccon e Razzetti sul podio a Incheon (Di sabato 26 ottobre 2024) Azzurri protagonisti dell'ultima giornata della seconda tappa in Corea del Sud Incheon (COREA DEL SUD) - Il secondo posto di Benedetta Pilato, i terzi di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Alberto Razzetti nei 400 misti nel racconto dell'ultima giornata della seconda tappa della World Cup in vasca cor Ilgiornaleditalia.it - Nuoto: Cdm. Pilato, Ceccon e Razzetti sul podio a Incheon Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Azzurri protagonisti dell'ultima giornata della seconda tappa in Corea del Sud(COREA DEL SUD) - Il secondo posto di Benedetta, i terzi di Thomasnei 100 dorso e di Albertonei 400 misti nel racconto dell'ultima giornata della seconda tappa della World Cup in vasca cor

