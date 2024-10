Spazionapoli.it - Non basta un immenso Totè: Napoli Basket cade anche a Milano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quinta giornata di LBA, con Olimpiache ospita: il resoconto del match Senza coach Messina in panchina, l’Olimpiasi riscatta dalla sconfitta in Eurolega e dà continuità alle buone prestazioni offerte in campionato.si presenta al Forum senza Pangos e il nuovo acquisto Erick Green. Primo quartotroppo fallosa, manda presto ai tiri liberi. Troppi backdoor presi in area e sotto canestro si sente tutta la fisicità della formazione milanese. Gli azzurri di Milicic provano a rispondere con una tripla realizzata da Dreznjak, ma le percentuali a fine primo quarto sono terribili dall’arco: 17%. 20-13 Secondo quarto Tripla Bortolani appena inizia il secondo quarto. Risposta con alley-oop di Toté. Tante palle perse per, ma gli azzurri faticano a sfruttare gli errori.