Napoli-Lecce 1-0 pagelle e tabellino | Di Lorenzo ancora decisivo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gli azzurri conquistano tre punti preziosi nella nona giornata di Serie A grazie al loro capitano Una vittoria di misura che vale il primato. Ilsupera ilgrazie a Diuna voltaper la squadra di Conte. Una partita non brillante ma concreta degli azzurri, che mantengono la vetta della classifica. Il match Nel primo tempo ilfa la partita collezionando corner, ma senza creare reali pericoli a Falcone. Ditrova anche la via del gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I salentini rispondono con Banda sulla fascia sinistra e impegnano seriamente Meret con un colpo di testa ravvicinato di Baschirotto. Nella ripresa èil capitano azzurro a decidere la partita, risolvendo una mischia in area di rigore.