Napoli-Lecce 1-0 Conte | Il Milan ci ha dato 22 punti di distacco l’anno scorso

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Guarderò di sicuro Inter-Juventus, la passione per il calcio mi porta a prescindere a voler vedere una partita di questo spessore. La guardiamo sapendo che sono due squadre fortissime. Ce la gustiamo”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, dopo la vittoria contro il, sofferta ma fondamentale per restare in vetta e anzi allungare su chi insegue. Martedì c’è però il: “Ora testa alci haunimportante e ha fatto un grande mercato. Iche dovevamo fare li abbiamo fatti, ora ci misuriamo con i livelli più alti, fermo restando che giocare a San Siro non è mai facile”. E sulla partita di oggi del Maradona: “Ho poco da rimproverare alla squadra oggi. Le statistiche dicono tutto e niente, ma abbiamo avuto tanto possesso palla e ci sono stati sedici calci d’angolo per noi.