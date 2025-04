Netanyahu visita nord di Gaza Hamas perde contatti con carcerieri ostaggio Usa

Netanyahu ha visitato il nord della Striscia di Gaza. A renderlo noto è il suo ufficio, mentre l'esercito prosegue con attacchi aerei e terrestri sul territorio palestinese. "Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato oggi la Striscia di Gaza settentrionale", si legge in una nota rilasciata dell'ufficio del premier.

