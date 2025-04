Il cugino del finanziere che ha ucciso madre e sorella della ex 8220Ludopatico si è giocato 500mila euro8221

della Guardia di Finanza che a febbraio del 2024 uccise la madre e la sorella della sua ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Leggi su Fanpage.it Si è tenuta oggi una nuova udienza del processo per il duplice femminicidio di Cisterna di Latina, che vede imputato Christian Sodano, marescialloGuardia di Finanza che a febbraio del 2024 uccise lae lasua ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli e Renée Amato.

Strage di Cisterna, il cugino di Sodano: ha perso la testa per Desy e spendeva nel gioco. Christian Sodano, il cugino del finanziere: «Aveva perso la testa per Desirée, si è giocato 500mila euro di eredità».

Come scrive ilmattino.it: Christian Sodano, il cugino del finanziere: «Aveva perso la testa per Desirée, si è giocato 500mila euro di eredità» - È ripreso oggi, presso il Tribunale di Latina, il processo a carico di Christian Sodano, il finanziere di 28 anni accusato del duplice femminicidio avvenuto il 13 febbraio 2024 a Cisterna ...

Come scrive fanpage.it: Femminicidio Sara Campanella, il cugino: “Doveva laurearsi in estate. Chi l’ha uccisa non era il suo ex” - Sara Campanella, le parole del cugino Giampiero: "Chi ha ucciso Sara non è il suo ex" "Siamo in uno stato confusionale", dice subito il cugino."Quello che stiamo vivendo è qualcosa di ...