Roma investe donna in via delle Medaglie d’Oro e fugge denunciato un 30enne

Roma – È stato identificato e denunciato il conducente dell’auto che, nella mattinata di domenica 14 aprile, ha travolto una donna in via delle Medaglie d’Oro, all’incrocio con via Mario Romagnoli, dandosi poi alla fuga. L’uomo, 30 anni, era alla guida di una Volkswagen Golf quando ha investito la donna, italiana di 56 anni, urtando anche un altro veicolo prima di allontanarsi senza prestare soccorso.Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie all’analisi della scena, alla raccolta di testimonianze e ad altri elementi utili, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’autore nel giro di poche ore. Romadailynews.it - Roma, investe donna in via delle Medaglie d’Oro e fugge: denunciato un 30enne Leggi su Romadailynews.it La vittima è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli. Il conducente è risultato positivo ai test tossicologici.Cronaca di– È stato identificato eil conducente dell’auto che, nella mattinata di domenica 14 aprile, ha travolto unain via, all’incrocio con via Mariognoli, dandosi poi alla fuga. L’uomo, 30 anni, era alla guida di una Volkswagen Golf quando ha investito la, italiana di 56 anni, urtando anche un altro veicolo prima di allontanarsi senza prestare soccorso.Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale diCapitale, che hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie all’analisi della scena, alla raccolta di testimonianze e ad altri elementi utili, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’autore nel giro di poche ore.

