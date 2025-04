Nuova minaccia di Donald Trump contro Harvard Forse perderà esenzione fiscale

Nuova minaccia di Donald Trump contro Harvard, dopo il taglio dei fondi : «Forse Harvard - ha scritto su Truth - dovrebbe perdere il suo status di esenzione fiscale ed essere tassata come un'entità politica se continua a spingere una 'malattia' di natura politica, ideologica e ispirata/sostenuta dal terrorismo? Ricordate, lo status di esenzione fiscale dipende totalmente dall'agire nell'interesse.

