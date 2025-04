Roma rapina a Centocelle passante aggredito in via dei Larici arrestato un 18enne

Roma – Un cittadino ecuadoriano è stato aggredito e rapinato nella notte tra il 14 e il 15 aprile in via dei Larici, nel quartiere Centocelle. Due persone lo avrebbero avvicinato per sottrargli con la forza il cellulare, prima di tentare la fuga.La vittima ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, che in quel momento stava transitando nella zona. I militari sono riusciti a rintracciare uno dei due presunti aggressori, un 18enne originario della Tunisia, trovato ancora in possesso del telefono rubato.Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo spintonando i carabinieri, il giovane è stato bloccato e arrestato in flagranza. Ora dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Romadailynews.it - Roma, rapina a Centocelle: passante aggredito in via dei Larici, arrestato un 18enne Leggi su Romadailynews.it Il giovane, fermato dai carabinieri, era ancora in possesso del cellulare rubato.Cronaca di– Un cittadino ecuadoriano è statoto nella notte tra il 14 e il 15 aprile in via dei, nel quartiere. Due persone lo avrebbero avvicinato per sottrargli con la forza il cellulare, prima di tentare la fuga.La vittima ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di, che in quel momento stava transitando nella zona. I militari sono riusciti a rintracciare uno dei due presunti aggressori, unoriginario della Tunisia, trovato ancora in possesso del telefono rubato.Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo spintonando i carabinieri, il giovane è stato bloccato ein flagranza. Ora dovrà rispondere delle accuse diaggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

