Raffica di furti nella Perla Verde sei persone denunciate dai carabinieri

Raffica di furti nelle attività commerciali di Riccione coi carabinieri della Perla Verde che, negli ultimi giorni, hanno denunciato sei persone per tre colpi messi a segno all'interno dei veicoli in sosta e supermercati. In particolare due italiani, un 42enne e un 39enne, sono stati incastrati.

