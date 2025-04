Ordine Napoli col Monza una gara trappola McTominay ottimo ma non è un fuoriclasse

Ordine: «Napoli, col Monza una gara trappola. McTominay ottimo, ma non è un fuoriclasse»">Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Televomero, il giornalista Franco Ordine, storicamente vicino alle vicende del Milan, ha commentato la lotta scudetto e le ultime sei giornate del Napoli, oggi distante tre punti dalla capolista Inter.«Nel prossimo turno si rovescerà la situazione tra Napoli e Inter: gli azzurri giocheranno sabato, la squadra di Inzaghi domenica. Può essere uno snodo molto importante, se non proprio decisivo. Sarebbe fondamentale chiudere il sabato sera con un risultato positivo a Monza», ha spiegato Ordine.Sul centrocampista scozzese Scott McTominay, autore di una doppietta nell’ultima sfida, Ordine è stato chiaro: «ottimo giocatore, ma non un fuoriclasse. Napolipiu.com - Ordine: «Napoli, col Monza una gara trappola. McTominay ottimo, ma non è un fuoriclasse» Leggi su Napolipiu.com : «, coluna, ma non è un»">Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Televomero, il giornalista Franco, storicamente vicino alle vicende del Milan, ha commentato la lotta scudetto e le ultime sei giornate del, oggi distante tre punti dalla capolista Inter.«Nel prossimo turno si rovescerà la situazione trae Inter: gli azzurri giocheranno sabato, la squadra di Inzaghi domenica. Può essere uno snodo molto importante, se non proprio decisivo. Sarebbe fondamentale chiudere il sabato sera con un risultato positivo a», ha spiegato.Sul centrocampista scozzese Scott, autore di una doppietta nell’ultima sfida,è stato chiaro: «giocatore, ma non un

