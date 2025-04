Spartak è tornato a combattere in Ucraina Perdonato il generale Popov Ma con gli Storm Z è una condanna a morte

generale Spartak è tornato al fronte, Ivan Popov, ex comandante della 58esima armata dell'esercito russo in Ucraina, è stato reintegrato dopo la richiesta di condanna a sei anni di carcere dell'anno scorso e l’allontanamento dall'esercito. "Il comandante leggendario è tornato al fronte!", ha esultato il blogger Vladimir Rogov, assieme ai tanti ultranazionalisti, tra cui suoi ufficiali e veterani "gladiatori", come Popov chiamava gli uomini al suo comando, che ne chiedevano il ritorno in guerra. La destra russa si era indignata quando il generale, eroe delle forze russe che avevano respinto l'offensiva di Kiev a Zaporizhzhia nel giugno del 2023, era stato messo da parte, prima inviato in Siria e poi arrestato per una presunta frode. Popov, chiamato Spartak dai suoi 'gladiatori', era colpevole di aver criticato pesantemente il capo di stato maggiore delle forze russe Valery Gerasimov per la mancanza di pianificazione militare dell'Operazione militare speciale e della mancanza di rifornimenti di artiglieria per i suoi uomini. Quotidiano.net - “Spartak è tornato a combattere in Ucraina”. Perdonato il generale Popov. “Ma con gli Storm Z è una condanna a morte” Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - Ilal fronte, Ivan, ex comandante della 58esima armata dell'esercito russo in, è stato reintegrato dopo la richiesta dia sei anni di carcere dell'anno scorso e l’allontanamento dall'esercito. "Il comandante leggendario èal fronte!", ha esultato il blogger Vladimir Rogov, assieme ai tanti ultranazionalisti, tra cui suoi ufficiali e veterani "gladiatori", comechiamava gli uomini al suo comando, che ne chiedevano il ritorno in guerra. La destra russa si era indignata quando il, eroe delle forze russe che avevano respinto l'offensiva di Kiev a Zaporizhzhia nel giugno del 2023, era stato messo da parte, prima inviato in Siria e poi arrestato per una presunta frode., chiamatodai suoi 'gladiatori', era colpevole di aver criticato pesantemente il capo di stato maggiore delle forze russe Valery Gerasimov per la mancanza di pianificazione militare dell'Operazione militare speciale e della mancanza di rifornimenti di artiglieria per i suoi uomini.

