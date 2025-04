Fisco Abruzzese Confindustria Riforma coglie aspetti sollecitati da imprese

(Adnkronos) – "La riforma si caratterizza per aver colto due degli aspetti principali sollecitati anche dal mondo delle imprese. Alcune di queste hanno abbracciato l'istituto dell'adempimento collaborativo da ormai un decennio e, nel tempo, questa esperienza ha consentito di consolidare le due proposte di modifica ed intervento, raccolte dalla delega". Così Giulia Abruzzese, direttore delle Politiche fiscali di Confindustria, partecipando, a Roma, all'evento 'EY Tax Update 2025 - Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese'.

Fisco, Abruzzese (Confindustria): “Riforma coglie aspetti sollecitati da imprese”

(Adnkronos) – "La riforma si caratterizza per aver colto due degli aspetti principali sollecitati anche dal mondo delle imprese. Alcune di queste hanno abbracciato l'istituto dell'adempimento ...

