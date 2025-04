Dilei.it - Fuochi d’artificio, trama e cast della nuova fiction su Rai 1

In occasione dell’80° AnniversarioLiberazione quando, il 25 aprile 1945, le truppe alleate, con l’aiuto di partigiani e cittadini, liberarono l’Italia dalla guerra e dal fascismo, su Rai 1 arriva. Una storia avvincente, tra favola, avventura e storia, che osserva la Seconda guerra mondiale da un punto di vista inedito: quello di un gruppo di bambini che, per tornare a riabbracciare la mamma e a vivere in un mondo senza bombe, scelgono di mettersi al servizio dei partigiani.Lae ildi, tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi di Andrea Bouchard, racconta di Marta, Davide, Sara e Marco. Quattro amici tra i 12 e i 13 anni che vivono sulle Alpi piemontesi. È il 1944 e, per porre fine alla devastazioneguerra e riabbracciare genitori e fratelli maggiori, i piccoli eroi decidono di agire.