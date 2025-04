Loredana Lecciso contro una giornalista chiama in causa il suo direttore

Loredana Lecciso si è scagliata contro Grazia Sambruna, la giornalista del Corriere della Sera che ha criticato Jasmine Carrisi per la sua clip a The Couple

Scrive informazione.it: The Couple, Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine dalle critiche di una nota giornalista - Jasmine Carrisi: «Avere dei genitori famosi ha influito tanto su di me. Ci sono persone a cui sono antipatica sulla base del nulla. A volte vorrei essere trasparente» ...

Scrive libero.it: The Couple: Loredana Lecciso furiosa mentre difende la figlia, Blasi in crisi per il rischio di chiusura anticipata - L'ultima puntata del reality e game show spin-off del GF ha riacceso gli animi dei protagonisti e delle persona a loro vicine, senza però convincere il pubblico ...

Si apprende da ecodelcinema.com: Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine Carrisi dopo le critiche della giornalista Grazia Sambruna - Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si apre sulle difficoltà della fama in "The Couple", scatenando critiche da Grazia Sambruna e la difesa della madre.