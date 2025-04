LIVE Paolini Lys WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA l’azzurra in campo dopo Niemeier Siegemund

DIRETTA LIVE

18:05 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Lys. Appena concluso il primo set della sfida tutta tedesca tra Niemeier e Siegemund, con quest'ultima impostasi per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà alla numero uno italiana.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici a distanza di due mesi dalla vittoria dell'azzurra sul cemento di Dubai. La vincente dell'incontro troverà al secondo turno la tedesca che si aggiudicherà il derby tra Jule Niemeier e Laura Siegemund.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Germania da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi.

