Mi amo troppo per stare con chiunque perché dovremmo smettere di criminalizzare l’autonomia femminile

troppo per stare con chiunque” è stata recentemente etichettata come un sintomo di individualismo estremo e disconnessione affettiva, una bandiera dell’autoesaltazione che, a detta di alcuni, minerebbe il tessuto delle relazioni umane. Eppure, in questa stessa frase, c’era l’essenza di ciò che Sara Campanella cercava di affermare: il diritto alla propria autodeterminazione affettiva, alla libertà di scegliere chi amare — o di non amare affatto.Sara Campanella non è morta per colpa di un’ideologia solitaria o per una cultura narcisistica dell’io. È stata uccisa perché un uomo ha rifiutato di accettare il suo rifiuto. Stefano Argentino, il suo assassino, ha trasformato quel rifiuto in ossessione, e quell’ossessione in violenza. Thesocialpost.it - “Mi amo troppo per stare con chiunque”: perché dovremmo smettere di criminalizzare l’autonomia femminile Leggi su Thesocialpost.it Nel vortice delle opinioni che rimbalzano sui social e in certi editoriali, una frase come “mi amopercon” è stata recentemente etichettata come un sintomo di individualismo estremo e disconnessione affettiva, una bandiera dell’autoesaltazione che, a detta di alcuni, minerebbe il tessuto delle relazioni umane. Eppure, in questa stessa frase, c’era l’essenza di ciò che Sara Campanella cercava di affermare: il diritto alla propria autodeterminazione affettiva, alla libertà di scegliere chi amare — o di non amare affatto.Sara Campanella non è morta per colpa di un’ideologia solitaria o per una cultura narcisistica dell’io. È stata uccisaun uomo ha rifiutato di accettare il suo rifiuto. Stefano Argentino, il suo assassino, ha trasformato quel rifiuto in ossessione, e quell’ossessione in violenza.

