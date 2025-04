Commisso annuncia Kean sta molto bene a Firenze Il suo futuro Vi dico come stanno le cose

Commisso: «Kean sta molto bene a Firenze. Sul futuro.». Le dichiarazioni del presidente del club violaA La Domenica Sportiva su Rai2, Rocco Commisso ha parlato anche del futuro dell'ex Juve Moise Kean. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina.Commisso – «Speriamo che voglia restare visto che sta molto bene a Firenze. Un consiglio per lui? Io sono 50 anni che sto con mia moglie, se ti trovi bene perché andare via? Questo ragazzo è molto timido, non è che parla molto, ma un giorno ci parlo io vediamo se lo convinco».

