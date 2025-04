Paola Barale Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata

Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato la cifra che riusciva a guadagnare per ogni comparsa nei panni della cantante statunitense. Paola Barale ha cominciato la sua carriera a 18 .L'articolo Paola Barale: “Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –ha ricordato gli esordi della sua carriera, comedi, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato la cifra che riusciva a guadagnare per ogni comparsa nei panni della cantante statunitense.ha cominciato la sua carriera a 18 .L'articolo: “Perladidi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Paola Barale: “La TV non mi ha delusa però non mi hanno fatto fare tante cose che avrei voluto fare”

Paola Barale è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi...a ruota libera. Tra il suo percorso televisivo e le considerazioni sulle donne e la loro capacità di guardare al futuro, l'artista si ...

Paola Barale: “Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata”

(Adnkronos) – Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato ...

“Addio, fai buon viaggio”. Il lutto più atroce per Paola Barale, l’annuncio col cuore spezzato

Paola Barale ha recentemente affrontato un grave lutto: la perdita della madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La signora Morra era molto apprezzata nella ...

Paola Barale, lo stipendio come sosia di Madonna: la rivelazione a 'La volta buona'. Paola Barale: "Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata". Paola Barale: “Come sosia di Madonna mi davano un milione ad apparizione. Paola Barale: «Sono per la situationship. Da sosia di Madonna prendevo un milione. Raz Degan? Lo perdonai, mi tradì di nuovo. Paola Barale: "Da sosia di Madonna prendevo un milione di lire". Poi spiega le voci che la indicano bisex. Paola Barale: «Da sosia di Madonna prendevo un milione di lire ad apparizione. Raz Degan? Perdonai il tradimento, poi scoprii che ci era ricascato. Da single ora sono felice». Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Paola Barale: "Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata" - (Adnkronos) - Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato l ...

Nota di ecodelcinema.com: Paola Barale: un viaggio tra ricordi, amori e la perdita della madre - Paola Barale, ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", ricorda la madre Carla e riflette sulla sua vita, tra amori passati e scelte personali, rivelando un lato vulnerabile.

ilsussidiario.net riferisce: Paola Barale: nuovo fidanzato, ex mariti da Gianni Sperti e Raz Degan, morte mamma e aborto/ “Avuto paura” - Chi è Paola Barale, dalla carriera alla vita privata: nuovo fidanzato, ex marito Gianni Sperti ed ex compagno Raz Degan, aborto e morte mamma ...