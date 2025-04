Con UniMarconi e il prof Nicolucci alla scoperta del Arte

Liberoquotidiano.it - Con l'UniMarconi e il prof. Nicolucci alla scoperta dell'Arte

Da sempre la Storiaè unae discipline di punta tra le materie umanistiche. Ma non vi è dubbio che oggi lo sia ancora di più: non solo per offerta formativa ma per quanto concerne l'inserimento sul mercato del lavoro. Mostre, musei, gallerie d', rassegne di respiro nazionale o sovranazionale stanno ridisegnando le mappe di un mestiere sempre più ambito e riconosciuto. Anche per questo L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, pioniere'istruzione digitale in Italia e aperta, per vocazione e destino, a farsi interprete di ogni minimo sviluppo nelle strategie culturali del Paese, propone un nuovo metodo di avvicinamentomateria. “Al cuore'immagine” copre trenta densissimi medaglioni dedicati a sette secoli di storia. Si tratta di video – lezionio spazio di pochi minuti immaginate per una platea di studenti, di appassionati e docenti.