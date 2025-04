Stalking e minacce di morte alla ex via al processo contro un 38enne in casa aveva anche una pistola

Stalking e minacce di morte, poi culminate in un episodio di violenza in strada. Il Tribunale di Ravenna ha disposto il giudizio immediato per il 38enne, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), arrestato a febbraio a Ravenna dopo aver inseguito la ex compagna.

