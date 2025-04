Calcio a 5 Italia ora batti la Finlandia Poi il focus sui playoff per gli Europei 2026

Italiana di Calcio a 5 dopo il ko di qualche giorno fa contro la Bielorussia ha salutato la chance di accedere direttamente agli Europei 2026 di futsal e ora deve fare i conti con il futuro.Il primo passo da fare, domani sera alle ore 20 a Fasano, è quello di battere la Finlandia per evitare di dare forma alle poche – residue – possibilità di non qualificarsi agli spareggi validi per l'accesso al prossimo torneo continentale.Poi ci sarà da fare un'analisi approfondita per iniziare a pensare ai playoff del prossimo autunno. Alla nazionale manca qualcosa: da tempo. L'avvicendarsi di commissari tecnici non sembra aver risolto un problema relativo al carattere di una formazione che ha qualità e intenzioni, ma che poi non riesce a mettere in campo, nei momenti decisivi, la propria cifra tecnica.

