Chi sono i 17 miliardari che vivono a Milano tra loro ci sono anche Giorgio Armani e Miuccia Prada

miliardari italiani si trova a Milano. In testa alla classifica ci sono Giorgio Armani, l'erede Menarini Massimiliana Landini Aleotti, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Tra i ricchissimi anche le famiglie Berlusconi e Caprotti. Leggi su Fanpage.it Circa un quarto dei superitaliani si trova a. In testa alla classifica ci, l'erede Menarini Massimiliana Landini Aleotti,e Patrizio Bertelli. Tra i ricchissimile famiglie Berlusconi e Caprotti.

Chi sono i 17 miliardari che vivono a Milano: tra loro ci sono anche Giorgio Armani e Miuccia Prada. Milionari, quali città attraggono di più i super ricchi: Milano sul podio europeo. La classifica. Le città con più super ricchi al mondo: c'è anche Milano. Vita nel lusso, quali città attraggono di più i super ricchi: Milano sul podio europeo. La classifica. L'Italia è il settimo Paese con più miliardari al mondo. Ecco dove vivono i miliardari del mondo, e quanti sono in Italia.

