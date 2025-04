Maltempo di ottobre 2024 fino a 5mila euro di contributo di immediato sostegno come fare domanda

immediato sostegno (Cis) per le comunità colpite dal Maltempo dell'ottobre 2024 che coinvolto anche Cesenatico. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17. Cesenatoday.it - Maltempo di ottobre 2024, fino a 5mila euro di contributo di immediato sostegno: come fare domanda Leggi su Cesenatoday.it Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza relativa ai contributi di(Cis) per le comunità colpite daldell'che coinvolto anche Cesenatico. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17.

Maltempo di ottobre 2024, fino a 5mila euro di contributo di immediato sostegno: come fare domanda. Maltempo autunno 2024, prorogati i termini di presentazione delle domande di contributo straordinario. Maltempo ottobre 2024, contributi fino a 5mila euro per i danni subiti all'abitazione principale. Per il maltempo di ottobre 2024 arrivano i contributi di immediato sostegno. Comunicato Regione: Post alluvione. Emessa l'ordinanza per i Contributi di immediato sostegno relativi al maltempo di ottobre 2024, che viene considerato un unico evento calamitoso con settembre 2024. Previsto un saldo fino a 5mila euro, che sale a 10mila. Agricoltura, indennizzi per i danni da maltempo di settembre e ottobre 2024: pubblicata la declaratoria per le domande. Ne parlano su altre fonti

