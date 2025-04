Pesco Sannita parte il corso per volontari e coordinatori della Protezione Civile

Pesco Sannita annuncia l'avvio del XXV corso di Base per volontari e coordinatori di Protezione Civile, un'opportunità formativa fondamentale per tutti coloro che desiderano entrare a far parte attivamente di tale sistema.Il percorso didattico avrà inizio venerdì 9 maggio 2025 e si articolerà in diverse lezioni teoriche e pratiche, che si terranno nei giorni di venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30, fino al termine previsto per giovedì 26 giugno 2025. La sede del corso sarà ancora una volta il prestigioso Centro "Barone", riconosciuto a livello regionale come punto di riferimento per la formazione in ambito emergenziale. I due corsi sono come sempre gratuiti.Modalità di iscrizioneLe iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente in modalità online, attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale del Centro.

Pesco Sannita, parte il corso di base per volontari e coordinatori della Protezione Civile. Anziana bloccata nei boschi, torna a casa. Cronaca - Sequestro di droga e munizioni tra Pesco Sannita e Fragneto Monforte. Arrestato 30enne. Pesco Sannita, hashish in camera da letto: arrestato 30enne. Benevento, detenzione illegale di munizioni: nei guai 46enne. Strade provinciali, ecco le opere in cantiere nel Sannio. Avellino, crisi idrica: rubinetti a secco in trentadue comuni tra lavori e sospensioni. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Anziana bloccata nei boschi, torna a casa - Sono stati contattati i carabinieri di Pesco Sannita ei vigili del Fuoco che sapevano gia che, contemporaneamente, a Benevento erano in corso delle ricerche per la donna, con un elicottero.

Si apprende da ntr24.tv: Gli studenti di Pesco Sannita in visita alla Sala Operativa del Dipartimento della Protezione Civile di Roma - Il 20 marzo il Comune di Pesco Sannita e il Nucleo di Protezione Civile ... di nuovi volontari e giovani desiderosi di diventare parte attiva del sistema di Protezione Civile.