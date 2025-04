Qualche consiglio a Giorgia Meloni prima dell’incontro con Trump

Giorgia Meloni a preparare la valigia per l’imminente e fatidica trasferta a Washington. Ma se mamma Anna o la saggia sorellona Arianna hanno dato almeno un’ultima occhiata al suo bagaglio, spero ci abbiano infilato una bomboletta di spray al peperoncino. Almeno, questo è quanto avrei fatto io al loro posto, sapendo che mia figlia, o la mia sorellina, giovedì avrà un appuntamento con un bullo prepotente alto il doppio di lei e il cui motto, nei rapporti con il genere femminile, è «bisogna acchiapparle per la passera».Giorgia Meloni con la madre Anna e la sorella Arianna (Imagoeconomica).Cara Giorgia, se te la vedi brutta grida “al fuoco” Non solo: tempesterei Giorgia di vocali in cui le ripeto gli avvertimenti diffusi nei siti anti-violenza, cioè di ritrovarsi completamente sole con il molestatore, fingere in sua presenza di essere al telefono con una persona importante (nel caso di Meloni suggerirei Barack Obama, o meglio ancora, Michelle) e, se la situazione diventa davvero pericolosa, non gridare «Help!» ma «Fire! Fire!», perché, a quanto pare, la gente reagisce più tempestivamente a un allarme anti-incendio che a una donna che chiama aiuto e, avendo visto da poco la serie The Residence su Netflix, ambientata nella Casa Bianca, so che tra l’«al fuoco!» e la mobilitazione generale passano sì e no due secondi. Lettera43.it - Qualche consiglio a Giorgia Meloni prima dell’incontro con Trump Leggi su Lettera43.it Non so chi ha aiutatoa preparare la valigia per l’imminente e fatidica trasferta a Washington. Ma se mamma Anna o la saggia sorellona Arianna hanno dato almeno un’ultima occhiata al suo bagaglio, spero ci abbiano infilato una bomboletta di spray al peperoncino. Almeno, questo è quanto avrei fatto io al loro posto, sapendo che mia figlia, o la mia sorellina, giovedì avrà un appuntamento con un bullo prepotente alto il doppio di lei e il cui motto, nei rapporti con il genere femminile, è «bisogna acchiapparle per la passera».con la madre Anna e la sorella Arianna (Imagoeconomica).Cara, se te la vedi brutta grida “al fuoco” Non solo: tempestereidi vocali in cui le ripeto gli avvertimenti diffusi nei siti anti-violenza, cioè di ritrovarsi completamente sole con il molestatore, fingere in sua presenza di essere al telefono con una persona importante (nel caso disuggerirei Barack Obama, o meglio ancora, Michelle) e, se la situazione diventa davvero pericolosa, non gridare «Help!» ma «Fire! Fire!», perché, a quanto pare, la gente reagisce più tempestivamente a un allarme anti-incendio che a una donna che chiama aiuto e, avendo visto da poco la serie The Residence su Netflix, ambientata nella Casa Bianca, so che tra l’«al fuoco!» e la mobilitazione generale passano sì e no due secondi.

