Diego Dedura Palomero chi è il primo 2008 a vincere una partita nel circuito Atp

2008 nel tennis dei grandi. Oggi, martedì 15 aprile, Diego Dedura-Palomero ha scritto un pezzo di storia, diventando il primo del suo anno a giocare e vincere una partita del circuito Atp. Il giovane tennista tedesco ha superato il primo turno dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, vincendo contro il canadese Denis Shapovalov.

Dedura-Palomero vince il primo incontro ATP ma esagera con l’esultanza davanti al rivale infortunato

L'esultanza di Dedura-Palomero, primo classe 2008 a vincere una partita nel circuito ATP, si è scatenato dopo il ritiro di Shapovalov per infortunio.Continua a leggere

