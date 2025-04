Corteo Storico di San Nicola edizione 2025 dedicata al ricordo La città celebra le radici

Baritoday.it - Corteo Storico di San Nicola, l'edizione 2025 dedicata al ricordo: "La città celebra le radici" Leggi su Baritoday.it Il progetto presentato vede la direzione artistica e la regia di Gianni Ciardo mentre l’incarico di responsabile del servizio spetta a Christian Calabrese È stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione.

Potrebbe interessarti anche:

Corteo Storico di San Nicola, per la regia spunta Gianni Ciardo: "Ci sarà un ospite di caratura nazionale"

"Attualmente abbiamo ottenuto l'aggiudicazione provvisoria dell'organizzazione del Corteo Storico di San Nicola, siamo in attesa di quella definitiva. Gli uffici preposti stanno effettuando le ...

Corteo storico di San Nicola, il Comune pubblica il bando: accordo biennale per l'organizzazione dell'evento

Dalla rievocazione dello sbarco delle ossa del 6 maggio al tradizionale corteo storico del 7 maggio. Come ogni anno, Bari si prepara a celebrare il suo Santo patrono e oggi il Comune ha pubblicato ...

Il Corteo Storico di San Nicola: all'Ati Cube-Ideazione l'organizzazione delle edizioni 2025 e 2026

L'Ati composta da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione è stata proposta come aggiudicataria del bando biennale per la realizzazione del Corteo Storico di San Nicola a Bari negli anni 2025 e 2026. ...

Corteo Storico di San Nicola, l'edizione 2025 dedicata al ricordo: "La città celebra le radici". Bari, provini per il corteo di San Nicola distribuiti nei 5 municipi. Bari: Corteo Storico San Nicola, la regia a Gianni Ciardo. Corteo storico di San Nicola, accordo quadro per due anni: Cube e Gruppo Ideazione prossimi all'aggiudicazione. Corteo storico di San Nicola: online l’indagine di mercato per l’accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi di ideazione progettazione organizzazione e gestione integrata per le edizioni 2025 e 2026. Bari, il Corteo Storico di San Nicola 2025 sarà diretto per la prima volta da Gianni Ciardo. Previsto ospite nazionale. Ne parlano su altre fonti

Secondo giornaledipuglia.com: Corteo Storico San Nicola 2025: tradizione, musica e partecipazione al centro della scena con la regia di Gianni Ciardo - Come da tradizione, il corpo centrale del Corteo vedrà la rappresentazione di cinque quadri scenici animati dai protagonisti storici. Quest'anno, per la prima volta, anche la selezione dei ...

Scrive baritoday.it: Corteo Storico di San Nicola, per la regia spunta Gianni Ciardo: "Ci sarà un ospite di caratura nazionale" - La guida artistica dell'evento, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere affidata all'attore barese. Gli organizzatori sono in attesa dell'ok definitivo dal Comune per avviare i preparativi: "Cercheremo ...

Scrive msn.com: Corteo storico di San Nicola a Bari: le edizioni 2025 e 2026 a Cube comunicazione e Gruppo Ideazione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...