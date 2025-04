Anima Holding voterà a favore del aumento di Mps

Anima Holding si è orientata a votare a favore dell'aumento di capitale di Mps al servizio dell'offerta di scambio su Mediobanca. E' quanto trapela da fonti vicine alla società che detiene circa il 4% del capitale dell'istituto senese, al termine di un consiglio di amministrazione che si è occupato della vicenda. Quotidiano.net - Anima Holding voterà a favore dell'aumento di Mps Leggi su Quotidiano.net si è orientata a votare adi capitale di Mps al servizio'offerta di scambio su Mediobanca. E' quanto trapela da fonti vicine alla società che detiene circa il 4% del capitale'istituto senese, al termine di un consiglio di amministrazione che si è occupatoa vicenda.

