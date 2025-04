Omicidio Garlasco accolta istanza di ricusazione della genetista

istanza di ricusazione avanzata dalla Procura del genetista Emiliano Giardina , che avrebbe dovuto occuparsi della superperizia nell’ambito della nuova inchiesta sull'Omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. La giudice ha nominato un collegio composto da due esperti e ha convocato le parti in aula per il. Feedpress.me - Omicidio Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione della genetista Leggi su Feedpress.me Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l’diavanzata dalla Procura delEmiliano Giardina , che avrebbe dovuto occuparsisuperperizia nell’ambitonuova inchiesta sull'di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. La giudice ha nominato un collegio composto da due esperti e ha convocato le parti in aula per il.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma reperti distrutti: perché sono stati smaltiti

Non solo il Dna di Sempio al centro delle indagini: alcuni reperti, come il pigiama di Chiara Poggi, sono stati smaltiti nel 2022 o distrutti anche per questioni logistiche

Svolta nel caso Garlasco, Andrea Sempio indagato a sorpresa per l’omicidio di Chiara Poggi: ma perché nel 2017 fu scagionato?

Milano – Nel delitto di Garlasco, quella del 2016 sembrò una svolta clamorosa. Era passato circa un anno da quando la Corte di Cassazione aveva condannato Alberto Stasi come unico colpevole ...

Chiara Poggi, colpo di scena caso di Garlasco dopo 18 anni: c’è un nuovo indagato per omicidio

Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco (Pavia), il caso torna sotto i riflettori con un colpo di scena inaspettato. Secondo ...

Delitto Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione del genetista Giardina. Delitto di Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione del genetista Giardina. Delitto di Garlasco, accolta l’istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina. Garlasco, accolta istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina: non si occuperà della nuova super-perizia. Ecco la spiegazione. Omicidio Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione della genetista. Garlasco, accolta istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina: i motivi della scelta. Ne parlano su altre fonti

tg24.sky.it comunica: Delitto Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione del genetista Giardina - Il perito era stato incaricato di occuparsi della superperizia nell'indagine che vede al centro Andrea Sempio. La Procura aveva avanzato l'istanza a causa di un'intervista di Giardina nella quale il ...

Nota di msn.com: Delitto Garlasco, accolta istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina: i motivi della scelta - Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l'istanza di ricusazione avanzata dalla Procura del genetista Emiliano Giardina, che ...

msn.com riferisce: Omicidio Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione della genetista - Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l’istanza di ricusazione avanzata dalla Procura del genetista Emiliano Giardina, che avrebbe dovuto occuparsi della superperizia nell’ambito della nuo ...