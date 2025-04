Inter-news.it - Sommer secondo al mondo. La classifica del CIES lo incorona!

Leggi su Inter-news.it

Yannfigura alposto nell’ultimo report delsui migliori portieri dell’ultimo anno. Al primo posto un calciatore di cui si sta parlando molto in orbita Inter.LA NOTIZIA – Yannnel report pubblicato dalin merito al rendimento dei portieri dell’ultimo anno. Il portiere dell’Inter riceve dunque un ulteriore riconoscimento della bontà del lavoro svolto nell’annata, a testimonianza di come si finisca troppo spesso per sottovalutare le sue prestazioni in nerazzurro. Quanto da lui offerto nei suoi due anni all’Inter, invece, non corrisponde a un livello medio cui si potrebbe essere abituati a vedere sul rettangolo di gioco., al contrario, sta disputando delle prestazioni da top assoluto nel suo ruolo, a prescindere dal contesto in cui è chiamato a operare.