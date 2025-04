Dal Bologna al Napoli doppio colpo Manna scatenato

Manna all’assalto del Bologna per un doppio colpo: il ds tenta una mossa pazzesca, le ultime di calciomercato.Nel continuare ad inseguire il sogno Scudetto, il Napoli non perde di vista neanche il calciomercato. Il ds Manna sta infatti già monitorando le varie esigenze della squadra e appuntando i primi obiettivi. Un colpo sembra già chiuso ed è Luca Marianucci, difensore dell’Empoli ieri avversario del club azzurro al Maradona.Manna però sarà chiamato a rinforzare anche l’attacco, in considerazione della partenza a gennaio di Kvaratshelia e della quasi certa non permanenza del suo momentaneo sostituto Okafor.Manna prova il doppio colpo Orsolini-Ndoye: le ultimeValter De Maggio ha riportato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli una notizia incredibile al riguardo: secondo il giornalista, il Napoli avrebbe intenzione di chiudere un doppio colpo dal Bologna, portando in azzurro sia Orsolini, che Ndoye. Spazionapoli.it - Dal Bologna al Napoli: doppio colpo, Manna scatenato Leggi su Spazionapoli.it all’assalto delper un: il ds tenta una mossa pazzesca, le ultime di calciomercato.Nel continuare ad inseguire il sogno Scudetto, ilnon perde di vista neanche il calciomercato. Il dssta infatti già monitorando le varie esigenze della squadra e appuntando i primi obiettivi. Unsembra già chiuso ed è Luca Marianucci, difensore dell’Empoli ieri avversario del club azzurro al Maradona.però sarà chiamato a rinforzare anche l’attacco, in considerazione della partenza a gennaio di Kvaratshelia e della quasi certa non permanenza del suo momentaneo sostituto Okafor.prova ilOrsolini-Ndoye: le ultimeValter De Maggio ha riportato in diretta a Radio Kiss Kissuna notizia incredibile al riguardo: secondo il giornalista, ilavrebbe intenzione di chiudere undal, portando in azzurro sia Orsolini, che Ndoye.

