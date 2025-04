Primo test nel traffico in Italia di una vettura a guida autonoma sulla Tangenziale di Napoli

sulla Tangenziale di Napoli è stato possibile testare un veicolo a guida autonoma nel traffico. Dday.it - Primo test nel traffico in Italia di una vettura a guida autonoma: sulla Tangenziale di Napoli Leggi su Dday.it Per la prima voltadiè stato possibileare un veicolo anel

Potrebbe interessarti anche:

Il cantierone vien di notte. Gavinana, primo test traffico. Ora il tappo è in via Ghibellina

Operazione lampo nella notte fra sabato e domenica con almeno una ventina di camion e decine di operai in azione che hanno ricevuto anche il saluto dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. E in ...

Gorle, in un giorno 642 veicoli in meno: «Il test funziona, meno traffico e smog»

IL PROVVEDIMENTO . I primi dati: cala il flusso dei mezzi (auto, furgoni, camioncini e moto) in via Martinella, e diminuisce in modo vistoso, soprattutto il caos in via Trento. Soddisfatto il ...

Short Track World Tour in Italia per il primo full test event verso Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Lo spettacolo dello short track fa tappa in Italia e butta un occhio a Milano Cortina 2026. Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, l’Unipol Forum di Assago di Milano sarà il teatro della ...

Primo test nel traffico in Italia di una vettura a guida autonoma: sulla Tangenziale di Napoli. MIT con ASPI e Polizia stradale effettuano primo test auto a guida autonoma. MIT: primo test auto a guida autonoma a traffico aperto su Tangenziale di Napoli. Autobus senza conducente E-Atak, primo test in Italia effettuato in provincia: dotato di sensori all'avanguardia e intelligenza artificiale, ecco di cosa si tratta. Il cantierone vien di notte. Gavinana, primo test traffico. Ora il tappo è in via Ghibellina. Amazon, il primo volo dei droni per le consegne in Italia è un successo: com’è andato il test. Ne parlano su altre fonti

Segnala italiaoggi.it: Napoli, primo test di un’auto a guida autonoma nel traffico dal Vomero a Fuorigrotta - Test dell'Osservatorio Smart Road del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), insieme alle Direzioni competenti, in collaborazione con Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale della ...

Come scrive teleborsa.it: MIT con ASPI e Polizia stradale effettuano primo test auto a guida autonoma - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...

Riporta msn.com: Guida autonoma, test a traffico aperto sulla Tangenziale - NAPOLI. L'osservatorio Smart Road del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme alle direzioni competenti, in collaborazione con Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale della Campa ...