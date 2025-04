Thesocialpost.it - Garlasco, cambia ancora tutto nelle indagini: Giardina escluso, nominato un nuovo collegio

Uncapitolo si apre nel lungo e controverso caso giudiziario legato all’omicidio di Chiara Poggi. Il giudice per lepreliminari ha accolto la richiesta della Procura che contestava la nomina del genetista Emilianocome consulente per la nuova perizia disposta nell’ambito dell’indagine che coinvolge Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, accusato in concorso con altri.La decisione è maturata in seguito alle valutazioni del gip, secondo cuiavrebbe espresso in passato opinioni pubbliche sull’oggetto stesso dell’incarico. Il riferimento è a un’intervista rilasciata nel 2017 alla trasmissione “Le Iene”, in cui il genetista manifestava dubbi sull’utilizzabilità delle tracce di DNA maschile trovate sotto le unghie della giovane Chiara Poggi. Secondo quanto dichiarato in quell’occasione, il materiale genetico sarebbe stato troppo “esiguo e degradato” per poter identificare con certezza un soggetto specifico.