Carceri in rivolta in Italia sette sommosse in due mesi nel mirino il sovraffollamento e la chiusura delle celle

Carceri in rivolta in Italia. Sono sette i penitenziari messi a ferro e a fuoco in poco più di due mesi e uno quello interessato da un'evasione.Carceri in rivolta in Italia, sette sommosse in due mesi: nel mirino il sovraffollamento e la "chiusura delle celle" (CANVA FOTO) – Notizie.comSi fa sempre più grave la situazione negli istituti penitenziari del nostro Paese. Da mesi da più parti risuonano allarmi in merito alle condizioni disumane nelle Carceri Italiane. Quella avvenuta oggi a Piacenza è l'ultima di una lunga serie di rivolte.La questione è complessa ed articolata e denunciata pressoché quotidianamente dai sindacati della polizia penitenziaria. Le celle sono sovraffollate oltre ogni limite, il personale scarseggia e continua l'ondata di suicidi sia tra i detenuti sia tra gli agenti.

Rivolte e proteste nelle carceri, l'emergenza è il sovraffollamento: cosa sta succedendo. Tra rivolte e suicidi è sempre più alta la tensione nelle carceri. Cinquant’anni dalla strage del carcere di Alessandria: i dubbi irrisolti e la lezione dimenticata. Coronavirus, rivolte nelle carceri, sette i detenuti morti a Modena. Nove ostaggi a Melfi, liberati nella no…. Italia: violenze in 22 carceri, 7 detenuti morti, 34 in fuga. Rivolta nel carcere di Modena: dubbi e contraddizioni sulle morti dell’8 marzo/3. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da tg24.sky.it: Rientrata la rivolta in carcere a Piacenza, alcuni detenuti trasferiti - Durante i disordini i detenuti hanno incendiato i materassi, per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Subito dopo, un gruppo di carcerati si è barricato all'interno. "Grazie all ...

msn.com riferisce: Piacenza, rivolta dei detenuti nel carcere delle Novate: mobilitati anche agenti in tenuta antisommossa - Tensione al carcere delle Novate di Piacenza, dove questa mattina, martedì 15 aprile, è esplosa una rivolta da parte di alcuni detenuti. Gli agenti della polizia penitenziaria ...

Come scrive msn.com: Rivolta in carcere a Piacenza, situazione sotto controllo - Rivolta, questa mattina, all'interno del carcere di Piacenza. Per riportare la situazione alla normalità sono stati chiamati gruppi di agenti da altre province, a supporto degli agenti di Piacenza, do ...