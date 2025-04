Gaza raid Idf contro ospedale da campo ad al Mawasi morto un medico 9 i pazienti feriti Israele vuole distruggere il sistema sanitario della Striscia

contro un ospedale dopo quello del 13 aprile nel nord della Striscia Nuovo raid dell'Idf contro un ospedale a Gaza, morto un medico, 9 i pazienti feriti. Dopo l'attacco di domenica 13 aprile contro l'ospedale battista a-Ahli, l'ultimo pienamente funzionante nel nord della Strisc Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid Idf contro ospedale da campo ad al-Mawasi, morto un medico, 9 i pazienti feriti: "Israele vuole distruggere il sistema sanitario della Striscia" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Altro attaccoundopo quello del 13 aprile nel nord della Striscia Nuovodell'Idfunun, 9 i. Dopo l'attacco di domenica 13 aprilel'battista a-Ahli, l'ultimo pienamente funzionante nel nord della Strisc

Potrebbe interessarti anche:

Gaza, raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis, 7 feriti e 2 morti, Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO

Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono ...

Protezione civile Gaza, 'saliti a 44 i morti nei raid Idf'

L'agenzia palestinese della Protezione civile a Gaza ha annunciato che gli odierni attacchi israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso almeno 44 persone e ne hanno ferite decine. "Il bilancio ...

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra

Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 ...

Missili israeliani sull'ultimo ospedale di Gaza, distrutto il pronto soccorso, morto un bimbo - Houthi: 5 morti e 13 feriti nei raid Usa sulla provincia di Sana'a. Raid israeliano a Gaza, almeno 32 vittime tra cui donne e bambini. Bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di Gaza, donne e bambini tra le 16 vittime. Guerra a Gaza, Onu: in 36 attacchi dell'Idf uccisi solo donne e bambini. Israele: "Eliminato capo dei cecchini di Hamas a Rafah". Raid israeliano sulla moschea a Khan Younis, decine di morti: 5 sono bambini | Netanyahu: grazie all'Ungheria, ci difende nell'Ue. Raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza | Usa bombardano lo Yemen come rappresaglia contro gli Houthi. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Nuova tregua, "intense trattative" in corso. Raid Idf, colpito ospedale da campo a Gaza - Nuovi appelli - tra cui diversi Nobel- al governo israeliano per fine guerra a Gaza Dopo l'appello lanciato la scorsa settimana dai riservisti, anche premi Nobel, operatori sanitari, scrittori, poeti, ...

Come scrive repubblica.it: Gaza City, raid dell’Idf sull’ultimo ospedale. Katz: “Non ci fermiamo” - L’ordine di evacuazione è arrivato solo 20 minuti prima del bombardamento. I pazienti costretti alla fuga, morto un bambino ...

Riporta informazione.it: Gaza, 36 raid Idf contro donne e bambini per "evitare il ripopolamento della Striscia"; distrutto un altro impianto per l'acqua potabile - VIDEO - Dal 18 marzo al 9 aprile 2025 si sono verificati 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali nella Striscia di Gaza. Come riporta l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ...