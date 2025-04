WWE Jeff Cobb debutterà già questo weekend

Jeff Cobb lascerà la NJPW. Per lui ancora un match, contro Hiroshi Tanahashi sabato 19 aprile alla Korakuen Hall, prima di intraprendere una nuova avventura, verosimilmente in WWE, dove il suo debutto potrebbe essere davvero immediato.Debutto a Las Vegas?Secondo quanto indicato da Dave Meltzer nella radio del Wrestling Observer, infatti, il debutto potrebbe arrivare già tra domenica e lunedì. "Presumo che la WWE lo voglia già per domenica o lunedì", queste le parole di Meltzer per spiegare come mai l'annuncio dell'addio è stato dato con così poco preavviso. Si aprono quindi scenari interessanti: un debutto a WrestleMania, magari come avversario di Randy Orton in sostituzione di Kevin Owens, oppure con un'interferenza in qualche match, oppure ancora una prima apparizione nella puntata di RAW dopo WrestleMania, luogo solitamente deputato a debutti e ritorni.

