Poliziotto con la felpa dei neonanizisti polacchi cosa prevede il regolamento

Poliziotto durante la manifestazione pro Palestina dello scorso 12 aprile a Milano è stato filmato con in dosso un giubbotto con un'aquila stampata sulla schiena accompagnata dalla frase 'Narodowa duma", slogan traducibile come 'Orgoglio nazionale' e usato dalle formazioni di estrema destra in Polonia. Ecco cosa prevede il regolamento per i poliziotti. Leggi su Fanpage.it Undurante la manifestazione pro Palestina dello scorso 12 aprile a Milano è stato filmato con in dosso un giubbotto con un'aquila stampata sulla schiena accompagnata dalla frase 'Narodowa duma", slogan traducibile come 'Orgoglio nazionale' e usato dalle formazioni di estrema destra in Polonia. Eccoilper i poliziotti.

