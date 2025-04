Nucleare Khamenei cauto su colloqui Iran Usa

Nucleare la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, si è detta soddisfatta dei recenti colloqui con gli Stati Uniti in Oman, esprimendo fiducia nella posizione della Repubblica islamica ma sollevando dubbi sulle intenzioni degli Usa.I colloqui sono stati “ben condotti nei primi passi. Certo, siamo molto pessimisti riguardo alla controparte, ma siamo ottimisti sulle nostre capacità” ha affermato Khamenei, parlando ad alti funzionari del governo Iraniano a Teheran. “Le linee rosse sono chiare, sia per noi che per l’altra parte”, ha aggiunto. Lapresse.it - Nucleare, Khamenei cauto su colloqui Iran-Usa Leggi su Lapresse.it Sul dossierla guida suprema dell’, l’ayatollah Ali, si è detta soddisfatta dei recenticon gli Stati Uniti in Oman, esprimendo fiducia nella posizione della Repubblica islamica ma sollevando dubbi sulle intenzioni degli Usa.Isono stati “ben condotti nei primi passi. Certo, siamo molto pessimisti riguardo alla controparte, ma siamo ottimisti sulle nostre capacità” ha affermato, parlando ad alti funzionari del governoiano a Teheran. “Le linee rosse sono chiare, sia per noi che per l’altra parte”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti anche:

Nucleare, Trump scrive a Khamenei per accordo. Iran: “La lettera ci verrà consegnata presto”

La lettera del presidente Usa Donald Trump all’Iran sul nucleare “è stata scritta, ma non ci è ancora arrivata” e “un inviato di un Paese arabo dovrebbe consegnare la lettera di Trump a Teheran”. Lo ...

Iran, Trump: “Ho scritto lettera a Khamenei per negoziare un accordo sul nucleare”

Il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Fox Business ha riferito di avere scritto una lettera al leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, chiedendogli impegno per negoziare un ...

Nucleare Iran, Khamenei replica a Trump: “No a negoziati su pressione prepotenti Usa”

(Adnkronos) – La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha detto che Teheran non accetterà negoziati sotto la pressione di un "Paese prepotente", a poche ore di distanza dalle parole del ...

Nucleare, Khamenei cauto su colloqui Iran-Usa: "Linee rosse chiare ad entrambe le parti". Nucleare Iran, Khamenei: "Colloqui con Usa sono andati bene" - LaPresse. Trump annuncia: “Sabato colloqui diretti con Iran sul nucleare: se falliscono saranno guai”. Nucleare: Khamenei, colloqui Iran-Usa sono andati bene - LaPresse. La guida suprema dell'Iran ha respinto la proposta di Donald Trump di riprendere i colloqui sul programma nucleare. Nucleare Khamenei colloqui Iran Usa sono andati bene. Ne parlano su altre fonti

stream24.ilsole24ore.com comunica: Nucleare, Khamenei cauto su colloqui Iran-Usa: "Linee rosse chiare ad entrambe le parti" - (LaPresse) La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, si è detta soddisfatta dei recenti colloqui con gli Stati Uniti in Oman, ...

Nota di msn.com: Nucleare Iran, Khamenei: “Colloqui con Usa sono andati bene” - Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato martedì che il primo round di colloqui con gli Stati Uniti sul nucleare, tenutosi sabato in Oman, è andato “bene”. Lo riferisce la ...

msn.com riferisce: Nucleare: Khamenei, colloqui Iran-Usa sono andati bene - Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 apr. (LaPresse/AP) – Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che il primo round di colloqui con gli Stati Uniti, tenutosi sabato in Om ...