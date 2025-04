Sololaroma.it - Parla Mkhitaryan, l’ex Roma a sorpresa: “Magari smetto a fine stagione”

divisa tra campo e chiacchiere varie, su una quantità di temi ai quali è difficile stare dietro. In questi giorni sono sicuramente d’attualità le questioni CEO e nuovo allenatore, ruoli ancora non assegnati e sui quali le ipotesi si sprecano, così come un progetto stadio ancora da consegnare ed un mercato che vede Koné fortemente corteggiato dal PSG. C’è invece un centrocampista che fa già parte del passato giallorosso, un Henrikhche si appresta a giocare, da titolare, il quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Bayer Monaco, ovviamente con la maglia dell’Inter addosso.A 36 anni compiuti, “L’armeno che va come un treno”, come era solito essere chiamato nella capitale, ha ancora voglia di correre e vincere, ma tra le dichiarazioni rilasciare a Sky Sport alla vigilia del match coi bavaresi ce ne sono alcune davvero sorprendenti: “Sono felice di aver raggiunto questo livello perchénon mi succederà più in carriera.