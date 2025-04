Thesocialpost.it - Federica Brignone: la cicatrice, l’ironia e il sogno olimpico dopo una stagione da record

Leggi su Thesocialpost.it

chiude lasciistica con il sorriso, anche se segnato da unaprofonda: quella lasciata dall’intervento alla gamba e al ginocchio,la brutta caduta in Val di Fassa durante la seconda manche dello slalom gigante del 3 aprile scorso. Ma, fedele al suo stile, la campionessa valdostana affronta tutto con autoironia e determinazione, mostrando su Instagram non solo le ferite fisiche, ma anche la forza di una carriera che non si ferma.Nel carosello social pubblicato da, si alternano scatti dellastraordinaria appena conclusa e dell’operazione subita, in un mix perfetto di orgoglio, gratitudine e resilienza. “È finita col botto, avrei preferito quello di una bottiglia di spumante!”, scherza la sciatrice azzurra aprendo il post, che poi si chiude con un’altra battuta: “In ogni caso ho migliorato il miodi punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno”.