Apis mellifera a Villa Gugliemi attenzione alla specie protetta

Apis mellifera ha "colonizzato" Villa Gugliemi. Trattandosi di una specie protetta, dopo le segnalazioni, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'area a tutela degli animali, la quale ha disposto che restassero lì proprio per la loro tutela.Lo sciamatura si trova lontana dall'area giochi e non ha destato pericoli. Per segnalare la presenza delle api e invitare le persone a fare attenzione, sono stati apposti dei cartelli. La presenza delle api è temporanea e se ne andranno in maniera spontanea. Per sciamatura si intende un fenomeno naturale che si verifica quando una parte di una colonia di api si sposta per formare una nuova famiglia. Si tratta di un modo per le api di riprodursi e di diffondere la specie."In questi giorni fate particolarmente attenzione, – ha segnalato anche il consigliere Angelo Petrillo sui suoi canali social.

