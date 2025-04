Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaincidente in A1 sulla direttrice aNapoli sia all'altezza dell'uscita Anagni e interessa entrambe le direzioni al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo asul Raccordo Anulare arresta intenso il traffico inizia una coda e tra l'uscita e Cassia Veientana installare tratti tra Nomentana e Tuscolana in esterna Così a tratti dallaFiumicino alla Tuscolana sul tratto Urbano dellaTeramo rallentamenti dal bivio per la tangenziale est raccordo anulare in uscita e verso il centro code da la tangenziale est e viene sullaFiumicino filtra via Cristoforo Colombo in via della Magliana direzione raccordo anulare da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.