La proposta del Pd rifiutata da Rapinese Como non è una città per tutti

Como non è per tutti, e con questa Amministrazione lo sarà sempre meno". A parlare è Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, dopo il voto contrario dell'amministrazione Rapinese alla proposta di dotare la città di bagni pubblici attrezzati per persone.

La proposta del Pd rifiutata da Rapinese: “Como non è una città per tutti”. “Nuovo stadio a Como, sia ascoltata la voce dei cittadini. Non come fa il sindaco che rifiuta il confronto”. Ne parlano su altre fonti

Scrive comozero.it: Giovani del PD e di Forza Italia, l’insolita alleanza contro Rapinese che “non ha mai fatto nulla per i giovani e continua a non farlo” - Sulla visione di una Como quale luogo non adatto ai giovani. Se la lettera indirizzata al primo cittadino da parte dei giovani del PD aveva suscitato la replica di Rapinese che aveva invitato a ...

comozero.it comunica: Como, l’attacco di Rapinese, FdI: “Non cadiamo nel tranello”. Il Pd: “Quella del sindaco è una squallida rissa” - Solo poche ore fa, in replica all’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi, era arrivato l’intervento durissimo del sindaco di Como Alessandro Rapinese. Il tema è ancora una ...

Si apprende da quicomo.it: Parcheggi a Como, il PD attacca Rapinese: “Dove sono gli sconti per i residenti?”. - Il PD ricorda poi le dichiarazioni di Rapinese in campagna elettorale: “Considerato che i proprietari di tutto il suolo comasco sono tutti i cittadini comaschi, nei nuovi parcheggi tutti i cittadini ...